Экс-чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (22-1, 21 КО) рассказал, что с ним происходило во время рокового поединка с Энди Руисом (33-1, 22 КО). Об этом сообщает Mirror.

Британский боксер признался, что потерялся в пространстве после нокдауна в третьем раунде.

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"Я даже не мог понять, где нахожусь, но просто знал, что у меня бой, поэтому поднялся на ноги, и мы продолжили поединок. Также я помню, как возвращался в угол, но не помню, что говорил.

Скользящие удары - не моя сильная сторона, я предпочитаю дальние и силовые удары. Додержался до 7 раунда, однако меня снова потрясли. Ситуация ухудшалась. Я тяжело дышал, выплюнул капу. Руис не выбил меня из колеи, но сбил с ног.

Когда судья начал отсчитывать нокдаун, а после пошел назад, я подумал, что мы будем дальше боксировать. Следующее, что помню, как он остановил поединок. Рефери правильно сделал свою работу, он видел, что я не могу продолжать бой", - заявил Джошуа.

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