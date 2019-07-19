Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко в ходе рабочей поездки в Черкасскую область встретился с территориальными громадами, в ходе встреч обсуждались вопросы установление мира в Украине, создания достойных условий для работы в селе, подготовки кадров для агропромышленного сектора, а также урегулирование правового статуса земель сельскохозяйственного назначения.

Народный депутат убежден, что разрешать продажу сельхозземли нельзя - как только сельхозземля поступит в потребительскую корзину, ее разберут, при этом простые украинцы останутся не у дел.

"Доморощенные олигархи, латифундисты, чиновники высшего государственного ранга и зарубежные эмиссары заинтересованы открыть национальные закрома, а землю и другие природные ресурсы превратить в товар, бросив их в рыночный котел", - сказал депутат.

По мнению Василия Нимченко, юридическая природа права собственности Украинского народа на землю, ее ресурсы до сих пор не получила должного механизма реализации. Сегодня необходимо конституционно обеспечить базовые принципы и законодательный механизм, которые определили, что Украинский народ как собственник должен быть непосредственно наделен полномочиями владеть, управлять и распоряжаться землей как своим неотчуждаемым исконным богатством, решать дальнейшую судьбу пахотных земель (земель сельхозназначения).

"Необходимо заключать социальные договора между землепользователями и представителями территориальной громады, таким образом, доход от ее использования будет идти непосредственно громадам и способствовать развитию села. И мы готовы выступить с такой законодательной инициативой", - отметил политик.

"К сожалению, сегодня в угоду МВФ звучат тревожные инициативы по продаже сельхозземель от команды новоизбранного президента Зеленского. Очевидно, что такие идеи "молодой команды" не имеют ничего общего с заботой о гражданах, обеспечением достойного их уровня жизни и конституционных гарантий. "Оппозиционная платформа - За жизнь" не допустит разбазаривания сельхозземель и защитит права граждан", - подчеркнул народный депутат.

Василий Нимченко сказал, что, безусловно, для черкасчан красной линией проходит вопрос установления мира в Украине. В условиях бездействия власти, отсутствия с ее стороны реальных шагов по предотвращению противостояния, люди одобряют и поддерживают разрешение вопроса установления мира через народную и парламентскую дипломатию, инициированное "Оппозиционной платформой - За жизнь" и ее лидерами. Люди понимают правильность и необходимость прямых контактов с нашими соотечественниками по ту сторону разграничения, потребность в диалоге для единения нации и сохранения территориальной целостности государства.

"Боль утрат в связи с гибелью наших солдат оставляет раны в душах и сердцах черкасчан, и они возлагают большую надежду на успешную реализацию инициатив лидеров партии Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Более того, при встречах люди призывают продолжать эти мирные инициативы, несмотря на нападки со стороны власти и национал-радикалов, понимая, что это единственный и реальный шанс вернуть мир в Украину. И именно поэтому люди реализуют свое волеизъявление на предстоящих выборах в поддержку партии мира", - подытожил парламентарий.