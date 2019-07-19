Василий Нимченко: Черкасчина выступает за установление мира и защиту земли [ Редактировать ]
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Василий Нимченко в ходе рабочей поездки в Черкасскую область встретился с территориальными громадами, в ходе встреч обсуждались вопросы установление мира в Украине, создания достойных условий для работы в селе, подготовки кадров для агропромышленного сектора, а также урегулирование правового статуса земель сельскохозяйственного назначения.
Народный депутат убежден, что разрешать продажу сельхозземли нельзя - как только сельхозземля поступит в потребительскую корзину, ее разберут, при этом простые украинцы останутся не у дел.
"Доморощенные олигархи, латифундисты, чиновники высшего государственного ранга и зарубежные эмиссары заинтересованы открыть национальные закрома, а землю и другие природные ресурсы превратить в товар, бросив их в рыночный котел", - сказал депутат.
По мнению Василия Нимченко, юридическая природа права собственности Украинского народа на землю, ее ресурсы до сих пор не получила должного механизма реализации. Сегодня необходимо конституционно обеспечить базовые принципы и законодательный механизм, которые определили, что Украинский народ как собственник должен быть непосредственно наделен полномочиями владеть, управлять и распоряжаться землей как своим неотчуждаемым исконным богатством, решать дальнейшую судьбу пахотных земель (земель сельхозназначения).
"Необходимо заключать социальные договора между землепользователями и представителями территориальной громады, таким образом, доход от ее использования будет идти непосредственно громадам и способствовать развитию села. И мы готовы выступить с такой законодательной инициативой", - отметил политик.
"К сожалению, сегодня в угоду МВФ звучат тревожные инициативы по продаже сельхозземель от команды новоизбранного президента Зеленского. Очевидно, что такие идеи "молодой команды" не имеют ничего общего с заботой о гражданах, обеспечением достойного их уровня жизни и конституционных гарантий. "Оппозиционная платформа - За жизнь" не допустит разбазаривания сельхозземель и защитит права граждан", - подчеркнул народный депутат.
Василий Нимченко сказал, что, безусловно, для черкасчан красной линией проходит вопрос установления мира в Украине. В условиях бездействия власти, отсутствия с ее стороны реальных шагов по предотвращению противостояния, люди одобряют и поддерживают разрешение вопроса установления мира через народную и парламентскую дипломатию, инициированное "Оппозиционной платформой - За жизнь" и ее лидерами. Люди понимают правильность и необходимость прямых контактов с нашими соотечественниками по ту сторону разграничения, потребность в диалоге для единения нации и сохранения территориальной целостности государства.
"Боль утрат в связи с гибелью наших солдат оставляет раны в душах и сердцах черкасчан, и они возлагают большую надежду на успешную реализацию инициатив лидеров партии Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Более того, при встречах люди призывают продолжать эти мирные инициативы, несмотря на нападки со стороны власти и национал-радикалов, понимая, что это единственный и реальный шанс вернуть мир в Украину. И именно поэтому люди реализуют свое волеизъявление на предстоящих выборах в поддержку партии мира", - подытожил парламентарий.
по теме
"Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Наш край" подписали Меморандум о сотрудничестве
19 июля в cовместной общественной приемной народного депутата Юрия Бойко и Харьковской региональной организации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" состоялось подписание Меморандума
Жители Горского, Золотого и Рубежного жалуются на массовый подкуп избирателей
Жители Горского, Золотого и Рубежного во время встреч с народным депутатом от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлием Иоффе массово сообщают о фактах нарушений законодательства
Минимальная пенсия должна соответствовать реальному прожминимуму - Сергей Левочкин
Мизерное увеличение прожиточного минимума, проведенное властью с 1 июля, является подачкой, так как прожминимум в бюджете нынешнего года занижен наполовину по сравнению с фактическим
Андрей Лазуренко: "Оппозиционная платформа - За жизнь" восстановит торгово-экономические отношения со странами-соседями
Кандидат в народные депутаты от "Оппозиционной платформы - За жизнь" по округу № 175 Андрей Лазуренко встретился с жителями поселка Мобиль
Наталия Королевская: вернуть мир и восстановить социальную защиту - главные задачи "Оппозиционной платформы - За жизнь"
Об этом заявила народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Наталия Королевская в ходе рабочего визита на предприятие "Кераммаш"
Коллектив Славянского завода высоковольтных изоляторов поддержал "Оппозиционную платформу - За жизнь"
Народный депутат Наталия Королевская посетила с рабочим визитом Славянский завод высоковольтных изоляторов, в ходе которого представила его коллективу программу "Оппозиционной платформы - За жизнь"