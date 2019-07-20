Досрочные выборы: что нельзя делать в "день тишины" [ Редактировать ]
В Украине 21 июля пройдут досрочные выборы в Верховную Раду. Так, в субботу, 20 июля, уже в 00:00 начался "день тишины". В этот день запрещается любая предвыборная агитация.
В "день тишины" запрещается любая предвыборная агитация с целью побуждения избирателей голосовать или не голосовать за определенного кандидата в народные депутаты Украины.
Также запрещается обнародование или распространение результатов опроса общественного мнения, связанного с выборами, в том числе относительно партий и субъектов избирательного процесса.
За агитацию в "день тишины" или в день выборов Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает штраф от 850 до 1360 гривен для должностных лиц и от 510 до 850 гривен - для других граждан.
Ранее мы писали о том, что проголосовать "против всех" в этот раз будет невозможно. Каждый бюллетень будет иметь 8 уровней защиты.
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