Голос за покращення життя українців віддав голова виконкому політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" Сергій Льовочкін. Голосував - на одній з дільниць Печерського району столиці.

За його словами, зробити вибір сьогодні - обов'язок кожного громадянина. Окрім того, політик закликав обирати свідомо, адже від цього залежить майбутнє держави.

"Я сегодня пришел голосовать за мир. Но я голосовал не только за мир, я голосовал против войны, потому что война отбирает будущее украинских детей. Война выталкивает миллионы украинцев на работу за границей. И поэтому я убежден, что сегодня каждый украинец должен проголосовать против войны, проголосовать за мир", - зазначив Сергій Льовочкін, "Опозиційна платформа - За життя".