На Харківщині виборці розірвали свої бюлетені [ Редактировать ]
У Харківській області всі дільниці відкрилися вчасно. Голосування триває без істотних порушень. Щоправда, на трьох пунктах вже викликали поліцію. Там виборці розірвали свої бюлетені.
Як розповіли громадські спостерігачі, люди знищили аркуші, бо не хотіли підтримувати жодного з кандидатів. Щодо цих громадян поліція склала протоколи через дрібне хуліганство.
Станом на 12 годину активність на Харківщині наближається до 20 відсотків.
"Сьогодні відповідальний день для держави, адже ми обираємо не просто депутатів до Верховної Ради України, ми визначаємо вектор розвитку держави на найближчі роки. По суті, парламент обирає і визначає, яким уряд буде. Тому сьогодні проголосувала за професіоналізм, за енергію, і за зміни, які очікують людей", - зазначила Юлія Світлична, голова Харківської облдержадміністрації.
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