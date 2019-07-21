Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно показала пикантное фото в купальнику, вновь удивила фанатов откровенным снимком. Так, в своем Instagram звезда опубликовала свежее фото с отдыха, продемонстрировав свои стройные ноги и подкачанный пресс.

"Если вы устали грести, расслабьтесь и плывите по течению" - подписала снимок Полякова.

Мнение поклонников артистки разделилось: одним понравилась публикация звезды, они "засыпали" Олю комплиментами о стройной фигуре, а другие обвинили ее в излишней откровенности.

"Оля,вы прекрасны, только пожалуйста, не переступити ту невидимую грань и не превратитесь в Волочкову", "Ты огонь!", "Прекрасная бусинка" - написали фанаты.

Ранее сообщалось, что разведенная Каминская тронула признанием, а также Лобода поделилась секретом стройной фигуры.