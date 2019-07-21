"Не превратись в Волочкову": Полякову раскритиковали фанаты [ Редактировать ]
Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно показала пикантное фото в купальнику, вновь удивила фанатов откровенным снимком. Так, в своем Instagram звезда опубликовала свежее фото с отдыха, продемонстрировав свои стройные ноги и подкачанный пресс.
"Если вы устали грести, расслабьтесь и плывите по течению" - подписала снимок Полякова.
Если вы устали грести, расслабьтесь и плывите по течению!😉#оляпремудрая)
Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)
Мнение поклонников артистки разделилось: одним понравилась публикация звезды, они "засыпали" Олю комплиментами о стройной фигуре, а другие обвинили ее в излишней откровенности.
"Оля,вы прекрасны, только пожалуйста, не переступити ту невидимую грань и не превратитесь в Волочкову", "Ты огонь!", "Прекрасная бусинка" - написали фанаты.
Ранее сообщалось, что разведенная Каминская тронула признанием, а также Лобода поделилась секретом стройной фигуры.
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Так, соответствующее фото Полякова опубликовала в своем Instagram
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