Голосували представники "Опозиційної платформи - За життя" не лише в столиці. Зокрема, народний депутат Наталія Королевська завітала на одну із виборчих дільниць у Слов'янську, що на Донеччині. Туди приїхала з чоловіком. Від велелюдності українців на виборчому майданчику лишилася задоволена.

"За мир и за жизнь. За то, чтобы наши дети жили под мирным небом, гордились своей страной и верили в завтрашний день. Тысячи людей последние месяцы обращались только с одним - вернуть мир на нашу землю. Сегодня, здесь, в центре Донбасса мы конечно же голосуем за мир", - зазначила Наталія Королевська, "Опозиційна платформа - за життя".