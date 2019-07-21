Наталія Королевська проголосувала на виборчій дільниці у Слов'янську [ Редактировать ]
Голосували представники "Опозиційної платформи - За життя" не лише в столиці. Зокрема, народний депутат Наталія Королевська завітала на одну із виборчих дільниць у Слов'янську, що на Донеччині. Туди приїхала з чоловіком. Від велелюдності українців на виборчому майданчику лишилася задоволена.
"За мир и за жизнь. За то, чтобы наши дети жили под мирным небом, гордились своей страной и верили в завтрашний день. Тысячи людей последние месяцы обращались только с одним - вернуть мир на нашу землю. Сегодня, здесь, в центре Донбасса мы конечно же голосуем за мир", - зазначила Наталія Королевська, "Опозиційна платформа - за життя".
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