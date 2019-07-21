До ЦВК продовжує надходити інформація щодо перебігу виборів. Щоправда, інформація на табло оновлюється досить кволо. Наразі маємо лише дані щодо явки на цих виборах. І актуальні на 16:00 годину.

Загалом, вона склала 36,5%. В основному, голосували у центральних, південних і північних регіонах України. Найактивніша явка виборів була у Чернігівській області.

Понад 40% виборців там проголосували. У Чернівецькій області показники біля 20%. Ці показники даних актуальні на 16:00 годину. Щодо самого голосування і порушень , то системних інцидентів у ЦВК не зафіксували. Здебільшого, ці проблеми стосувалися зіпсованих бюлетенів і спроб їх винести за межі дільниці.

Найпроблемнішим округом вважається 94 Обухівського і Васильківського району. Там начебто без відома однієї з політичних сил було повністю змінено склад окружної виборчої комісії. Начебто, це питання вдалось врегулювати, але сьогодні його будуть обговорювати на засіданні ЦВК.

Також там буде обговорюватись запитання щодо ситуації на 207 ОВК. Там було виявлено якусь апаратуру і будуть встановлювати, чи має цей факт вплив на результати волевиявлення. Загалом, вважають вибори в ЦВК такими, що відбулися.