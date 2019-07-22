Вибори-2019: ЦВК підраховує голоси [ Редактировать ]
Центральна виборча комісія почала рахувати голоси. На 7 годину вже опрацьовані майже 26 відсотків бюлетенів.
- За попередніми підрахунками, лідеркою є партія "Слуга народу" - її підтримали понад 42% виборців;
- Друга - "Опозиційна платформа за життя" - за неї свої голоси віддали 12,7% громадян України;
- 8,7% проголосували за "Європейську Солідарність";
- Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" підтримали понад 8 % виборців;
- За партію "Голос" - 6,4 % виборців.
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