Вибори-2019: як голосували за кордоном [ Редактировать ]
Кілька годин тому завершилося голосування на останній закордонній виборчій дільниці - в американському місті Сан-Франциско.
У закордонному виборчому окрузі пораховано вже понад 95 відсотків бюлетенів:
Там перемагає партія "Слуга народу" - понад 29 відсотків голосів. Друга - "Європейська солідарність", 28,8 відсотка. У партії "Голос" 19,03%.
Загалом українці за кордоном мали змогу проголосувати на 102 виборчих дільницях. Найбільше - 5 - сформували у Німеччині, по 4 - у США, Польщі й Італії, по 3 комісії утворені в Канаді, Іспанії та Туреччині. А от у Росії - жодної.
Найбільша закордонна виборча дільниця функціонувала при посольстві України в Молдові, там зареєстровані понад 52 тисячі виборців. Найменша - при військовій частині в Косові - менш ніж 50 виборців.
Як голосували українці за кордоном - дивіться далі.
Так патріотично розпочалася робота дільниці у Варшаві. Від самого ранку - ще до початку голосування перед дверима консульства вишикувалася невелика черга. Однак, протягом дня такого ажіотажу виборців, як під час президентських перегонів, не було.
Аналогічна ситуація в Чехії та Литві. Там представники виборчих комісії констатують: охочих зареєструватися для участі у виборах цього разу було менше. І одна з причин - сезон відпусток.
Немає ажіотажу і на дільницях в Німеччині. Хоча члени виборчкому запевняють - Явка - не набагато нижча, ніж на президентських виборах.
"Звичайно, хотілося б, що б мінімум така сама, як на президентських. Явка дуже хороша, ви можете бачити, скільки людей приходять. Ми очікуємо, що буде мінімум так само", - говорить Дарина Колесникова, заступниця голови виборчої дільниці у Берліні.
Спокійно і на дільниці у Брюсселі. У виборчій комісії працюють десятеро людей. Тоді як охочі проголосувати заходять по двоє-троє.
Тутешня дільниця приймає українців з Бельгії та з Люксембургу - за 250 кілометрів звідси. З двох країн зареєстровані трохи більше двох тисяч виборців. Голосують зазвичай менше половини:
"Для мене було важливо проголосувати, тому що не зважаючи на те, що я живу у Бельгії, моя рідна країна - це Україна і там живе моя родина і мої близькі люди, друзі, тому мені важливо, щоб вони жили добре і я сподіваюся, що так і буде, і що мій вибір щось важить".
"Велику частину часу я знаходжуся в Україні, тут я по роботі, через те це моє майбутнє і майбутнє моїх дітей".
Без ажіотажу і в Лондоні. Потік людей невеликий, але стабільний. Активізувався після обіду. Але на дільниці немає навіть й натяку на черги. У списку виборців на дві сотні більше людей, порівняно з минулими президентськими виборами.
На всю Велику Британію лише дві дільниці. У Лондоні та Единбурзі. Традиційно, день виборів для тутешніх українців - це свято. Люди приходять на дільницю у вишиванках. І цілими сім'ями.
"Перший раз громадянин України біля посольства. Президента нам не помагав вибирати, а вже за Верховну Раду щось татові вже натякав, бо щось сьогодні агакав і екав", - говорить Юрій Юзвак, виборець.
Найпершими проголосували українці в австралійській Канберрі. Участь тут узяли 57 осіб, це 4% усіх зареєстрованих виборців. А от на найвіддаленішій закордонній дільниці - в Антарктиді - явка 100-відсоткова.
Аби віддати свій голос 12 учасникам української антарктичної експедиції знадобилося лише півгодини.
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