Які порушення зафіксували на виборах до Верховної Ради? [ Редактировать ]
Випадки незаконної агітації, невчасно відчинені дільниці, автобуси з тітушками... Під час позачергових парламентських виборів правоохоронці отримали сотні таких повідомлень.
Хроніку порушень виборчого дня проаналізував Руслан Смещук.
З-поміж двадцяти двох партій і тисяч кандидатів-мажоритарників - люди обирали народних депутатів. Утім, не всі дільниці були вчасно готові приймати виборців.
"27 дільничних виборчих комісій відкрилися з порушенням терміну щодо 8 години ранку", - зазначила Тетяна Сліпачук, голова Центральної виборчої комісії.
Десь - не могли знайти ключів, десь - не підготували бюлетені. Та всі ці порушення - були незначними. А от за порядком стежили 132 тисячі силовиків. Уперше в їхньому резерві навіть була авіація!
Донеччина - один із чемпіонів порушень. Тут і бюлетені намагалися докинути.
І голоси порахувати дочасно спробували. А в прифронтовій зоні - взагалі хотіли зірвати голосування.
"Мова йде про місто Торецьк, Донецької області - де надійшло повідомлення про замінування всіх 14 дільниць цього міста", - повідомив Зорян Шкіряк, радник міністра внутрішніх справ України.
На Дніпропетровщині члени дільничних комісій зіпсували понад 2 тисяч бюлетенів, бо напередодні викреслили звідти не того депутата. Та вже вранці їм привезли нові.
Серед інших порушень - гастрономічна агітація та підкуп!
"На Червоному Камені відбувається підкуп виборців картоплею, якщо підтвердиться, то внесемо в ЄРДР. Також була інформація на Тополі підкуп виборців пиріжками і печивом", - повідомив Володимир Богоніс, заступник начальника ГУ НП у Дніпропетровській області.
На спец-дільниці в Черкаському СІЗО та в колонії спостерігачі зафіксували вагоме порушення. Там людям видали лише по одному бюлетеню - зі списком партій.
"Коли почали ми з'ясовувати правову підставу невидачі бюлетенів, голова спецдільниці послався на те, що він отримав усну вказівку", - говорить Валерій Єфіменко, регіональний представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини.
На багатьох дільницях Прикарпаття бракувало скриньок для голосування. Подекуди їх було вдвічі менше. Траплялася й незаконна агітація. Навіть із застосуванням сучасних технологій:
"Хотіла під'єднатися до WiFi-мережі і точка доступу мережі називалася "голосуй за ім'я кандидата, який балотується по 84 округу", - розповідає Софія Шіляк, спостерігач.
На Одещині в селі Дивізія спостерігачі мережі "Опора" зафіксували, що бюлетені видавали без пред'явлення паспорта. Мовляв, "у селі й так всі одне одного знають".
А на Кіровоградщині в одном" із сіл замість сейфа використали... кастрюлю.
Та загалом, вибори пройшли відносно спокійно. Єдине, порівняно із президентськими, на парламентські люди йшли неохоче, явка була не висока. І найактивнішими, традиційно, виявилися пенсіонери.
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