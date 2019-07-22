Спокійніші за президентські. На Черкащині вибори минули без критичних порушень, хоч і з невисокою активністю виборців - трохи більше, ніж 50 відсотків. Найбільше людей традиційно проголосували в районах, а от в обласному центрі на дільниці йшли неохоче.

Уже за годину до закриття на цій черкаській дільниці майже порожньо. Активними виборці тут були зранку та вдень, а надвечір - ажіотаж спав. Вікторія остання кидає в урну бюлетені. Каже - весь день була заклопотана дитиною, але проігнорувати вибори не могла:

"Тому , що це обов'язок, тому що хочеться кращого життя , тому що хочеться народжувати дітей, жити в своїй країні і нікуди не виїжджати", - говорить Вікторія Лелеко, жителька Черкас.

Ледве Вікторія встигає вийти з приміщення, як голова комісії оголошує про закриття дільниці. Проголосувала тут трохи менш ніж половина зареєстрованих виборців. Наталя порівнює - президентські перегони були значно активнішими та емоційнішими.

"На президентських було набагато більше коментарів і агресії почуто від людей , чим зараз на парламентських. Тобто, люди зараз на парламентські вибори прийшли з більшим позитивом і надією", - зазначила Наталія Гриб, голова виборчої дільниці №711026 у Черкасах.

Що збереглося з президентських виборів, то це система гасіння невикористаних бюлетенів. Величезні стоси документів членам комісій доводиться анулювати вручну. Окружком знову не забезпечив дільничні комісії пристроями для знищення документів.

"Упустили цей момент, що потрібно взяти пилочку і нею можливо було б швидше... ну, нічого".

Після того, як невикористані бюлетені погасили, члени ДВК беруться до найвідповідальнішої роботи - підрахунку голосів.

Остаточні результати волевиявлення з'являться не так швидко, прогнозують у КВУ. Загалом вибори на Черкащині минули без значних порушень, але на етапі підрахунку в окружкомах усе може змінитись. У комітеті виборців пов'язують це зі старою мажоритарною системою, яка ще діє на цих парламентських виборах.

"З боротьбою, з боротьбою сильних кандидатів, боротьбою грошей, вплив політичний і так далі і так далі. Мажоритарна система, яка в Україні все ще діє - вона перетворилася на такі поля битви таких регіональних політичних баронів", - говорить Максим Михлик, голова Черкаської обласної організації КВУ.

Утім, процес підрахунку поки що триває. Ближче до третьої ночі до окружкому вже почали надходити протоколи з дільниць.