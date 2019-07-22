Результаты досрочных выборов: известны имена 40 мажоритарщиков [ Редактировать ]
В понедельник, 22 июля, по состоянию на 17:20 известны имена уже 40 будущих народных депутатов, которые победили на мажоритарных округах. Об этом сообщает информационная система ЦИК.
Киев
- 212 округ - Максим Перебийнис ("Слуга народа")
- 213 округ - Артем Дубнов ("Слуга народа")
- 218 округ - Дмитрий Гурин ("Слуга народа")
Волынская область
- 22 округ - Игорь Палица (самовыдвиженец)
Днепропетровская область
- 26 округ - Кирилл Нестеренко ("Слуга народа")
- 28 округ - Юрий Мысягин ("Слуга народа")
- 30 округ - Анна Личман ("Слуга народа")
- 36 округ - Роман Каптелов ("Слуга народа")
Донецкая область
- 58 округ - Сергей Магера ("Оппозиционный блок")
Житомирская область
- 63 округ - Богдан Кицак ("Слуга народа")
Ивано-Франковская область
- 88 округ - Андрей Иванчук (самовыдвиженец)
Кировоградская область
- 103 округ - Олег Воронько ("Слуга народа")
Львовская область
- 120 округ - Ярослав Дубневич (самовыдвиженец, входил во фракцию БПП)
- 124 округ - Юрий Кармельчук ("Слуга народа")
Одесская область
- 134 округ - Олег Колев ("Слуга народа")
Полтавская область
- 149 - Константин Касай ("Слуга народа")
Ривненская область
- 152 округ - Александр Ковальчук ("Слуга народа")
- 154 округ - Александр Алексейчук ("Слуга народа")
Тернопольская область
- 164 округ - Игорь Василив ("Слуга народа")
- 167 округ - Владимир Гевко ("Слуга народа")
Харьковская область
- 170 округ - Андрей Одарченко ("Слуга народа")
- 172 округ - Юрий Здебский ("Слуга народа")
- 173 округ - Александр Бакумов ("Слуга народа")
- 175 округ - Евгений Пивоваров ("Слуга народа")
- 176 округ - Дмитрий Шенцев ("Оппозиционный блок", нардеп VIII созыва)
- 177 округ - Дмитрий Любота ("Слуга народа")
Черкасская область
- 194 округ - Любовь Шпак ("Слуга народа")
Черновицкая область
- 202 округ - Максим Заремский ("Слуга народа")
- 202 округ - Георгий Мазурашу ("Слуга народа")
Ранее мы писали о том, что в ЦИК обработали 70% протоколов.
по теме
Вибори-2019: рейтинг політичних вподобань українців
За результатами опитування, яке провів Міжнародний дослідницький центр "BURI-Україна", до нового парламенту можуть потрапити п'ять партій
ЦВК почала підрахунок голосів
Дані щодо явки постійно оновлюються, за результати даних, які отримані із 171 окружкому, активність виборців не досягла навіть 50%
В партії "Батьківщина" розповіли про формування нової коаліції
В неділю, 21 липня, в ефірі передачі "Подробиці вибору" Альона Шкрум, народний депутат від партії "Батьківщина", відреагувала на перші результати виборів
Александр Фельдман побеждает на выборах на 174-м округе в Харькове - экзитпол
Действующий народный депутат Украины Александр Фельдман побеждает на внеочередных парламентских выборах на избирательном округе №174 (Холодногорский и Новобаварский районы Харькова)
В Австралії, Японії та Південній Кореї завершилися голосування на виборчих дільницях
За даними ЦВК, за межами України працюватимуть 102 виборчі майданчики, вони становлять єдиний закордонний виборчий округ