У штабі Об'єднаних сил назвали імена загиблих напередодні військовослужбовців - це солдати Семен Румігін та Нікіта Скітченко. 21 липня в районі селища Щастя бійці повітряно-десантної бригади підірвалися на вибуховому пристрої.

Встановленому диверсійною групою противника. Також у штабі повідомили, що через загрозу вибуху сьогодні зачинено контрольний пункт "Майорське" - там триває розмінування.

І, відповідно, не працює дорожній коридор "Горлівка - Бахмут". І щодо обстановки на лінії розмежування: від початку доби жодного обстрілу. Нагадаю, відучора на фронті оголошено черговий режим припинення вогню.