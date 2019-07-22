Штаб ООС назвав імена загиблих під Щастям військових [ Редактировать ]
У штабі Об'єднаних сил назвали імена загиблих напередодні військовослужбовців - це солдати Семен Румігін та Нікіта Скітченко. 21 липня в районі селища Щастя бійці повітряно-десантної бригади підірвалися на вибуховому пристрої.
Встановленому диверсійною групою противника. Також у штабі повідомили, що через загрозу вибуху сьогодні зачинено контрольний пункт "Майорське" - там триває розмінування.
І, відповідно, не працює дорожній коридор "Горлівка - Бахмут". І щодо обстановки на лінії розмежування: від початку доби жодного обстрілу. Нагадаю, відучора на фронті оголошено черговий режим припинення вогню.
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