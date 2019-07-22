Чому жителі Нью-Йорка лишилися без електрики? Що знайшли на дні моря біля Франції? Та де влаштували перегони в підгузках? Про це та інше - в нашому огляді.

Велике яблуко частково занурилося в темряву. Через несправність у електромережах минулої ночі майже 50 тисяч жителів Нью-Йорка лишилися без світла. Блекаут зачепив райони Квінс і Бруклін. І це на тлі рекордної спеки у Сполучених Штатах. Температура в місті сягає 37-ми градусів за Цельсієм. У пошуках нічної прохолоди люди повиходили на вулиці; до фургонів із морозивом шикувалися черги.

******

32 людини загинули за одну добу від ударів блискавки в Індії. Ще 13 постраждали. У штаті Уттар-Прадеш уже кілька тижнів вирують мусонні дощі з грозами. Місцева влада розпорядилася про компенсацію родичам загиблих і належне лікування потерпілих. Зазнають збитків і сусідні штати. В Ассамі масштабні повені. Загалом негода забрала понад 200 життів у регіоні.

******

Щонайменше 30 людей отримали опіки внаслідок лісових пожеж у Португалії. Серед них - восьмеро вогнеборців. Одна людина у тяжкому стані. Загорілося одразу в кількох місцях. Через сильний вітер полум'я стрімко поширилося. Окрім пожежників, до гасіння залучили військовиків. Задіяли також сотні одиниць техніки, зокрема бульдозери. Перекрили кілька великих автошляхів. Поліція відкрила провадження за підозрою в підпалі.

******

Давно сподівана знахідка. У Франції виявили субмарину, що потонула 50-т років тому. Дизельно-електричний підводний човен "Мінерва" пішов на дно разом з екіпажем біля берегів Тулона. На борту було 52 людини. Причини трагедії не з'ясували й досі. Два роки човен безуспішно намагалися знайти. В одній з експедицій участь брав відомий підводник Жак-Ів Кусто. Пошуки відновили за наполяганням родичів загиблих. Попри можливість застосувати новітні технології, керівництво військово-морських сил не було певне в успішності операції. Виявити розташування затонулого корабля допоміг підводний дрон.

******

Космічний дебют. Індія успішно запустила на орбіту ракету зі своїм місяцеходом. Станція "Чандраян-2" мчить до Південного полюса в бік нашого супутника. Апарат повинен взяти там зразки ґрунту. У майбутньому Індія планує добувати на Місяці гелій-3 і доправляти його на Землю. Вартість місії - 150 мільйонів доларів.

*******

Відсутність виходу до моря - не завада для справжньої регати. Так вирішили серби. І ось уже не перший рік влаштовують масові веселі змагання на річці Дрині. До участі залучають увесь надувний флот - від справжніх катерів до дитячих гумових плавзасобів. Захід, що колись розпочався зі звичайного сплаву гурту ентузіастів, зажив неабиякої популярності. Цього року сербська "Регата на Дрині" зібрала понад 30 тисяч учасників і глядачів.

******

Спортсмени в підгузках. У Нью-Йорку влаштували перегони немовлят. До участі допустили малюків, які ще не вміють ходити - віком від шести місяців. Кваліфікацію пройшов 31 учасник. Під заклики та заохочення матусь вони долали чотириметрову дистанцію. Переміг 14-місячний Лукас зі Стайтен-Айленду. Після оголошення старту він був єдиним, хто взагалі рушив із місця.

******

Котяча прес-конференція. Казус стався з поліцейськими в канадському місті Суррей. Сержант доповідала про розкриття подвійного убивства з увімкненим фільтром у Фейсбук-трансляції. Тому в жінки на відео були котячі вуха, ніс і вуса. Пізніше поліцейські трансляцію перезапустили й попрохали вибачення в глядачів.