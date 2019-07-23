"Опозиційна платформа - За життя" не допустить зрив підрахунку голосів у 49 виборчому окрузі [ Редактировать ]
Спроби фальсифікувати вибори у 49 окрузі тривають, - про це заявили у прес-службі партії "Опозиційна платформа - За життя".
Там члени окружної виборчої комісії вкотре призначають перерахунок голосів аж із 12 дільниць. При цьому вони намагаються припинити свою роботу на невизначений час і зірвати підрахунок.
У 49 окрузі з перевагою у три тисячі голосів лідирує представник "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Гнатенко.
Така ж ситуація склалася й у 59 окрузі. Там під різними приводами окружна виборча комісія призначає повторний повний перерахунок голосів уже з трьох дільниць. Цим затягує встановлення результатів. У політсилі вважають це спробою підробити підсумки виборів в окрузі, де з перевагою майже у п'ять тисяч голосів перемагає представник "Опозиційної платформи - За життя" Володимир Мороз.
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