Незвичайна рятувальна операція в Канаді - там ліквідували завалу на річці, що заважала лососям та іншим видам риби піднятися вгору за течією на нерест.

Безпорадну рибу, що намагалася здолати перешкоду, помітили екологи. На допомогу вирушили гелікоптери та скелелази. Вони поглибили річище та звільнили прохід для водних мешканців.

"Зазвичай, щоби піднятися за течією, лососеві потрібне місце для розгону, він може підстрибувати. Але, якщо вода неглибока, це дуже обмежує його рух, рибі бракує сил перескочити через пороги", - зазначає Дейл Міші, іхтіолог.