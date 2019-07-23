Генсек Ради Європи привітав Володимира Зеленського з успіхом на виборах [ Редактировать ]
Генсек Ради Європи привітав президента України та його партію "Слуга народу" з успіхом на позачергових парламентських виборах.
У своєму Twitter Турбйорн Ягланд написав, що вони дають Україні нову надію. Водночас він нагадав, що шлях до зміцнення держави лежить через декорумповані інституції, яким люди довірятимуть.
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