Окружная избирательная комиссия саботирует прием протоколов с результатами голосования на 207 мажоритарном округе на Черниговщине. Об этом сообщают в штабе партии "Слуга народа".

Начиная с 1 часа ночи 22 июля под стенами ОИК остаются десятки членов участковых избирательных комиссий, которые не могут сдать протоколы с мокрыми печатями. По словам кандидата от "Слуги народа" Максима Зуева, ОИК специально саботирует прием документов из участков, на которых по результатам параллельного подсчета голосов он получил победу. Кандидат считает, что таким образом члены ОИК пытаются сфальсифицировать результаты выборов в пользу скандального самовыдвиженца Игоря Рыбакова.

По результатам параллельного подсчета голосов на 207 округе с результатом 25,2% голосов победил кандидат от "Слуги народа" Максим Зуев. Вторым идет самовыдвиженец Игорь Рыбаков (23,4%). На третьем месте - самовыдвиженец Анатолий Евлахов (18,3%). Евлахов уже признал свое поражение и поздравил Зуева с победой.

Главой ОИК 207 округа является Анна Преснякова, которая была помощницей Игоря Рыбакова в Верховной раде с 2006 по 2014 годы. Сам экс-депутат известен тем, что переманивал "тушок" из других фракций в парламенте для "Партии регионов". В СМИ также пишут о том, что в 2008 году Рыбаков вымогал деньги у сотрудников таможни под прикрытием собственного межфракционного депутатского обьединения "Контрабанде - Стоп!". Во время Революции Достоинства в 2014 году Игорь Рыбаков был активным сторонником "антимайдана".

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 13:00 23 июля на 207 округе подсчитано 83,66% голосов. С результатом 26,28% лидирует Рыбаков. Зуев идет вторым - 25,06%.