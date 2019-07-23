24 июля православная церковь чествует святую Ольгу, которая была женой князя Игоря. У Святой Ольги просят об утешении вдовы, а молодые девушки - удачного замужества.

Игорь и Ольга заключили брак, и вскоре у них родился князь Святослав. Семейство недолго прожило вместе, ведь Игоря убили древляне. После этого правитель древлян предложил Ольге вступить с ним в брак. Она сделала вид, что согласна, и заманила посольство древлян в Киев, где их убила. После этого она распорядилась сжечь город Искоростень - столицу древлян. Жители города были либо убиты, либо проданы в рабство. Эти предания говорят о том, что Ольга была жестоким человеком. В то же время известно об ее благих делах. Так, летописи содержат сведения, согласно которым Ольга активно занималась обустройством хозяйственной и политической жизни своего государства.

По преданию, Ольга отправилась в Константинополь, чтобы познакомиться с христианским учением. Она приняла крещение, получив имя Елена, и вернулась в Киев с иконами и книгами.

У Святой Ольги просят об утешении вдовы, а молодые девушки - удачного замужества. Ей молятся, чтобы уберечь себя и детей от беды, а также о возвращении мужа в семью. Кроме того, ей молятся об укрепление новообращенных христиан. Ольга считается покровительницей матерей сыновей и вдов.

В этот период полевые работы были в самом разгаре. Дожди, а особенно грозы, которые сопровождаются сильным громом, в этот день обещали рыбакам богатый улов, а солнце - хороший урожай крестьяам. Обычно этот день - очень жаркий. Особенно жарко должно было быть, если днем карпы плещутся у поверхности воды.

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Говорили, что 24 июля настало время жатвы и гроз. На луга и поля обычно выходили всем селом. Кто-то занимался заготовкой сена, а кто-то собирал грибы в лесу. В общем, в этот день сидеть дома не принято.

В этот день святой княгине Ольге молились, чтобы она послала хорошую погоду и помогла закончить жатву как можно быстрее. Также 24 июля спешили убрать рожь и собрать сено в копны, поскольку погода в этот период была дождливой, утренние росы тоже не способствовали тому, чтобы покосы сохранились в хорошем состоянии. Говорили, что пора рос очень вредна для огородных культур и, особенно, для огурцов - пытались их обязательно укрывать от влаги. Погода 24 июля была влажной и жаркой.

Что нельзя делать 24 июля

ругаться (не только с другим человеком, но и просто клясть судьбу/события/вещи) и ссориться;

ставить дела материальные (работу по дому, рукоделие и пр.) превыше духовного.

Приметы на 24 июля

Гром прогремел - рыба будет хорошо ловиться

Гулкий гром 24 июля предвещает довольно сильный дождь

Если на день Святой Ольги погода солнечная – хлеборобы могут надеяться на богатый урожай.

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