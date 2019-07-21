В Полтавской области в Кременчуге случилось жуткое происшествие. Известно, что в полицию поступило сообщение о том, что по улице ходит мужчина и рассказывает прохожим об убийстве своей жены. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Полтавской области.

"По месту жительства 51-летнего горожанина, куда немедленно выехала следственно-оперативная группа, полицейские обнаружили тело 47-летней женщины со следами насильственной смерти. Полиция проводит комплекс необходимых оперативно-следственных действий. Решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Едрей по части 2 статьи 121 УК Украины ", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве произошла массовая драка со стрельбой, а также в Херсоне школьница выстрелила в себя.