Валерий Гнатенко: установление результатов голосования на 49 округе умышленно затягивается [ Редактировать ]
Окружная избирательная комиссия №49 приняла решение о пересчете голосов на 25 участках. При этом работа ОИК остановлена. По мнению кандидата в народные депутаты по 49-му округу от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Валерия Гнатенко, который уверенно побеждает с перевесом в более чем 3000 голосов, окружком умышленно затягивает установление результатов голосования. Об этом он заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Из помещения, где происходит подсчет голосов, удаляют журналистов, меняют само помещение. Переходят в помещение меньшее по площади, где нет возможности разместить всех наблюдателей и журналистов. Процесс подсчета голосов не должен прерываться, однако членов ОИК нет на рабочем месте - они разошлись на технический перерыв. Членами комиссии намечается явная фальсификация", - сказал Валерий Гнатенко.
"Непонятно, почему затягивается пересчет голосов, видимо, это подыгрывание в сторону кого-то из кандидатов, который проигрывает. Мы видели заявление Бориса Колесникова о том, что он признает свое поражение, но ОИК затягивает принятие решения", - отметил политик.
Валерий Гнатенко также рассказал, что поданы обращения в полицию и прокуратуру, также на округе присутствуют представители ОБСЕ, которые зафиксировали факты нарушений. "Я думаю, что совместными усилиями мы добьемся законного решения и подтвердим, что волеизъявление народа является основополагающим", - подчеркнул кандидат в депутаты.
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