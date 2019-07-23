Народный депутат Александр Фельдман, выигравший выборы на 174-м избирательном округе в Харькове, поблагодарил за поддержку сторонников и членов команды, а также рассказал о ходе избирательной кампании и том "почему так долго считали".

"Гонка на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины была очень грязной, - отметил политик в своем посте на Facebook.- Зафиксированы массовое использование административного ресурса, активные вбросы черного пиара, запугивание, применения манипулятивных технологий, давления на членов комиссий, шантажа наблюдателей и доверенных лиц кандидатов и многое другое".

Народный депутат Александр Фельдман напомнил, что изначально, на 174-м округе было зарегистрировано рекордное количество "технических" кандидатов (25 человек, 2 из которых в процессе сняли свои кандидатуры с предвыборной гонки) - безработных, охранников, предпринимателей. По мнению политика, их задача состояла в том, чтобы сделать выбор людей максимально сложным.

"Только жесткий контроль со стороны ОБСЕ и активистов не позволил тем, кто стоит за черными технологиями, сорвать выборы в округе, - отметил Фельдман.- Смею заверить: попытки фальсификации пресечены, подлинные цифры вернулись назад. Понимаю обеспокоенность своих сторонников и представителей СМИ и, поверьте, переживал не меньше из-за того, что процесс подсчета голосов шел не так быстро, как того хотелось бы. Однако объективно на это был целый ряд причин. От души благодарю всех, кто и в день голосования, и сейчас, при подсчете результатов волеизъявления, не спал сутками, чтобы защитить выбор харьковчан от фальсификаций!".

Напомним, что народный депутат Александр Фельдман победил на внеочередных парламентских выборах на избирательном округе №174 (Холодногорский и Новобаварский районы Харькова), - об этом свидетельствуют данные сайта ЦИК. ​Самовыдвиженец получил 37,24% голосов избирателей, пришедших на участки 22 июля.