"Опозиційна платформа - За життя" поперджує членів ОВК 49-го виборчого округу про кримінальну відповідальність за спробу фальсифікації [ Редактировать ]
У Дружківці на Донеччині окружна виборча комісія досі не може порахувати бюлетені. Разів десять члени комісії призначали загальний перерахунок голосів із 25 дільниць. А напередодні ухвалили рішення перейти з великої актової зали, де працювали досі - у тісну комірчину. Коли ж активісти та спостерігачі викликали поліцію - члени комісії оголосили безстрокову перерву та розійшлися. Перед тим кандидат від "Опозиційної платформи - За життя" попередньо перемагав в окрузі з відривом у три з половиною тисячі голосів.
"Мы сегодня понимаем что делается попытка вообще сорвать подведение результатов голосования на этом округе, сегодня блокируется работа ОВК, работа в отдельных участковых комиссий, блокируется подведение итогов", - говорить Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя"
"Мы сейчас обратились во все органы, полиции прокуратуры, мы видим явные нарушеня когда прерывается процесс голосования, а один из основных принципов это беспрерывность процесса подсчета голосов, вот видим на сегодня на 49 учатке, это было одно из основных требований", - говорить Валерій Гнатенко, міський голова Дружківки.
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