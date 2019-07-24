У Министерства Юстиции, кажется, имеются проблемы с правдой и злоупотреблением властью. Такое заявление сделал Джон Соломон, журналист-расследователь американского издания The Hill.

В деле против Дмитрия Фирташа, за кулисами процесса, команда Вайсмана знала, что откроются очень неприятные для Минюста факты: неправомерные действия, признание доказательств, которые были опровергнуты, и тому подобное.

Поэтому ему предложили закрыть дело в обмен на нужную информацию.

Итак, в министерстве попытались решить обе проблемы одним махом - с помощью сделки с олигархом, но это не сработало.