Відновлення мосту в районі Станиці Луганської зривають представники незаконних збройних формувань [ Редактировать ]
Роботи з відновлення мосту через Сіверський Донець в районі Станиці Луганської - заблокували представники незаконних збройних формувань. Вони не допустили українських фахівців які напередодні мали обстежити ділянку.
Щойно люди наблизились до зруйнованого мосту - їх попередили, мовляв, це агресія і не дозволили оглянути місце. Нагадаю про початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, зокрема на мосту, домовились у Мінську 17-го липня.
"Як тільки вони спустились до провалля проектанти вони були попереджені, що це буде розцінено як акт агресії і людина з протилежної сторони у військовій формі заборонила далі пересуватись", - говорить Юрій Золкін, голова Станично-Луганської райдержадміністрації.
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