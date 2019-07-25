Роботи з відновлення мосту через Сіверський Донець в районі Станиці Луганської - заблокували представники незаконних збройних формувань. Вони не допустили українських фахівців які напередодні мали обстежити ділянку.

Щойно люди наблизились до зруйнованого мосту - їх попередили, мовляв, це агресія і не дозволили оглянути місце. Нагадаю про початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, зокрема на мосту, домовились у Мінську 17-го липня.

"Як тільки вони спустились до провалля проектанти вони були попереджені, що це буде розцінено як акт агресії і людина з протилежної сторони у військовій формі заборонила далі пересуватись", - говорить Юрій Золкін, голова Станично-Луганської райдержадміністрації.