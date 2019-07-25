Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о расширении санкций против России, пишет "Униан".

Санкции затронут юридические лица, которые причастны к строительству газопровода в оккупированный Крым и незаконной добыче углеводородов на украинской территории. В список санкций попали 18 компаний из России и шесть из оккупированного Крыма. В частности, в списке оказался завод "Фиолент", который после оккупации полуострова работает на оборонно-промышленный комплекс России.

"Такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя Россией, а также создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в министерстве.

Также по инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство должно изменить список товаров с разрешенных на запрещенные для перевозки через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.

Ранее мы писали о том, что США ввели новые санкции.