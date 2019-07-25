Санкции против России: в Кабмине обратились к СНБО [ Редактировать ]
Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц внесет на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о расширении санкций против России, пишет "Униан".
Санкции затронут юридические лица, которые причастны к строительству газопровода в оккупированный Крым и незаконной добыче углеводородов на украинской территории. В список санкций попали 18 компаний из России и шесть из оккупированного Крыма. В частности, в списке оказался завод "Фиолент", который после оккупации полуострова работает на оборонно-промышленный комплекс России.
"Такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации Автономной Республики Крым и Севастополя Россией, а также создают реальные и потенциальные угрозы национальным интересам, национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности Украины", - заявили в министерстве.
Также по инициативе Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц правительство должно изменить список товаров с разрешенных на запрещенные для перевозки через линию разграничения в Донецкой и Луганской областях.
Ранее мы писали о том, что США ввели новые санкции.
по теме
Обмен пленными: о чем договорились в Минске
На переговорах в Минске договорились о формате обмена пленными "208 на 69"
У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі
У Мінську домовилися про перемир'я на Донбасі з опівночі 21 липня. Також звірили списки для обміну полоненими
Суд в России продлил арест украинским морякам
В Лефортовском районном суде Москвы прошло закрытое заседание суда по делу украинских моряков
Союзник Кремля заявляет, что обмен пленными может состояться в ближайшее время, если Украина настроена серьезно
Украина и Россия могут обменяться пленными в течение нескольких дней, включая режиссера Олега Сенцова, которого Москва лишила свободы по обвинению в терроризме, если Киев проявит необходимую политическую волю
Беседа Зеленского и Путина: в России рассказали подробности
В четверг, 11 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в формате телефонного разговора