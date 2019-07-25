Нотр-Дам може завалитися через спеку [ Редактировать ]
Чи не найбільше від літньої спеки потерпає Франція. у Парижі сьогодні прогнозують до плюс 42. І така аномальна спека - загрожує Нотр-даму. Французькі архітектори застерігають - споруда може завалитися, бо надто швидко висихає після пожежі.
Особливо непокоять фахівців ті частини будівлі, до яких вони ще не можуть дістатися - це уціліле склепіння собору. Нині робітники готуються починати реконструкцію Нотр-Даму. Над вигорілим дахом натягнули брезент і закріпили опори.
"Ми дуже непокоїмося через спеку. Собор постраждав і від вогню, і від води, якою пожежники гасили полум'я. Кам'яна кладка просякнута вологою. Вона нерухома і стійка. Про це свідчать дані з датчиків, які ми встановили по всій будівлі. Але я боюся, що коли кладка висихатиме надто швидко, - вона втратить щільність, свою структуру і склепіння завалиться", - говорить Філіпп Вільньов, головний архітектор історичних пам'яток Франції.
по теме
Рекордна спека: у Франції вводять обмеження на воду
У південних і центральних регіонах Франції відключили душові на пляжах і міські фонтани, заборонили наповнювати басейни, а також мити автомобілі й дороги
До Європи повернулася неможлива спека
До Західної Європи прийшла друга теплова хвиля цього літа. Метеорологи прогнозують рекордні температури по всій Європі, включаючи Бельгію, Німеччину та Нідерланди
У США жертвами спеки стали шестеро людей
Небачена спека встановила новий рекорд на Східному узбережжі та середньому заході США
В США восемь человек пострадали от удара мощнейшей молнии
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже в американском штате Флорида
У школах біля Нотр-Даму проведуть очищення від свинцю
Такий наказ видала влада французької столиці після того, як в освітніх закладах виявили перевищення норми вмісту важкого металу