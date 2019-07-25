Чи не найбільше від літньої спеки потерпає Франція. у Парижі сьогодні прогнозують до плюс 42. І така аномальна спека - загрожує Нотр-даму. Французькі архітектори застерігають - споруда може завалитися, бо надто швидко висихає після пожежі.

Особливо непокоять фахівців ті частини будівлі, до яких вони ще не можуть дістатися - це уціліле склепіння собору. Нині робітники готуються починати реконструкцію Нотр-Даму. Над вигорілим дахом натягнули брезент і закріпили опори.

"Ми дуже непокоїмося через спеку. Собор постраждав і від вогню, і від води, якою пожежники гасили полум'я. Кам'яна кладка просякнута вологою. Вона нерухома і стійка. Про це свідчать дані з датчиків, які ми встановили по всій будівлі. Але я боюся, що коли кладка висихатиме надто швидко, - вона втратить щільність, свою структуру і склепіння завалиться", - говорить Філіпп Вільньов, головний архітектор історичних пам'яток Франції.