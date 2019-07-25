Чіп і Дейл стали рятувальниками в Южноукраїнську [ Редактировать ]
Рятувальникам Южноукраїнська на чергуваннях відтепер компанію складають білки. Тваринки в місцевій пожежній частині оселилися випадково.
Двоє білченят упали з дерева. Їхня мати загинула під колесами автівки, тож співробітникам ДСНС довелося забрати малюків. Тепер у них власне помешкання та імена - Чип і Дейл.
Малеча звикає до дорослої їжі сухарів і насіння. Рятувальники кажуть, щойно тваринки підростуть - повернуть їх до рідної домівки.
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