Приметы на 26 июля: что нельзя делать [ Редактировать ]
26 июля православная церковь празднует Собор архангела Гавриила. Этот праздник отмечается трижды в году. В эти дни вспоминают многочисленные явления архангела и его исполнение Божественной воли.
Гавриил входит в число высших Ангелов – бессмертных и бесплотных, которых сотворил Господь раньше человека. Главная цель Архангела – заниматься спасением рода человеческого, возвращать к Творцу отставших от Бога людей. И в ветхозаветные, и в новозаветные времена Гавриил посвящал людей в спасительные знания свыше, рассказывал о главных событиях, произошедших в духовной истории человечества.
Традиции 26 июля
Архангел Гавриил на поле хлебное вступил, а матушка-рожь поспела, к земле клонится, зерно золотом отливает, а с небес добрая сила слетает.
Степан-Савваит ржи-матушке к земле клониться велит. На Гавриила хлеб дозревает – налитые зерном колосья к земле нагибаются.
В страду крестьяне переживали только за то, чтобы из-за дождя работа не стояла. Кроме того, сильные дожди губительны для урожая.
Жители сел и деревень весь день проводили в поле, за уборкой урожая. Переживали, чтобы не начались грозовые дожди, которые опасны на лугах и в полях. Например, от удара молнии может загореться стог сена или хлеб в снопах. Чтобы не начался дождь, люди читали молитвы и прибегали к магическим обрядам. Даже существует поговорка на этот счет: "Не иди дождь там, где жнут, а иди там, где ждут".
Чтобы был добрым сенокос, на Степана шли в поле с краюхой хлеба за пазухой. Эту краюху клали в месте, где начинали заготавливать сено для скота. Положив хлеб, трижды крестились и читали специальный заговор, чтобы заготовленное впрок сено не сгнило и не сгорело, было душистым и не горчило.
Крестьяне 26 июля молились Заступнице Богородице, чтобы она дала больше сил, которые понадобятся во время уборки урожая. По поверью, в этот день Архангел Гавриил сходит на землю в образе золотого света, обходит поля и осматривает наливающиеся колосья.
Приметы на 26 июля
- Если погода сухая, то осень будет теплой, а если дождливая, то в снопе хлеб прорастет.
- Грачи в стаи собрались – скоро осень наступит.
- Сильный дождь идет – к неурожаю.
- Темные тучи на небе свидетельствуют о перемене погоды. Если до этого было солнечно и сухо, то скоро выпадут осадки.
- Пчелы с утра на луг отправились – знак, что весь день погода будет солнечной.
- Если рожь поспела, то можно отправляться в лес и собирать подберёзовики.
- Если во время дождя утки крякают, то скоро распогодится.
- Много ржи в полях – урожай малины будет хорошим.
- Если во время гроз дует западный или северо-западный ветер, то скоро дождь закончится.
- Рыба хвостом бьет – к хорошей погоде.
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