На Чернігівщині горів склад жирокомбінату [ Редактировать ]
Масштабну пожежу локалізували рятувальники на Чернігівщині. Зайнялася будівля складу на Ніжинському жиркомбінаті. Полум'я охопило понад 400 квадратних метрів.
Щоб його ліквідувати, рятувальникам знадобилося близько години. На допомогу залучили вертоліт. Постраждалих немає.
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