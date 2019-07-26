Пенсии и медицина: у Зеленского озвучили планы по реформам [ Редактировать ]
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков рассказал о планах на рынок земли, медицину, образование и пенсии. Об этом он сообщил в эфире одного из телеканалов.
Относительно рынка земли Разумков сказал:
Наверное, это правильно, если владелец может использовать свою собственность. Это ваше право, конституционное право. Поэтому позиция нашей команды следующая: рынок земли нужно открывать.
При этом он отметил, что на это нужно время, чтобы подготовить законопроекты, обсудить проблемные вопросы. Он не смог ответить на вопрос, будет ли продолжаться мораторий на продажу земли.
Также Разумков заявил о планах ввести накопительную систему пенсий, для чего также нужно время.
Лидер "Слуги народа" видит будущее за страховой медициной, но не сейчас, а в будущем.
Образование должно быть конкурентным, нужно способствовать развитию как государственного, так и частного образования. "Госзаказ для поступления в вуз должен быть, но в разумных пределах. Новая украинская школа - нужно было начинать этот процесс раньше", - добавил Разумков.
Ранее Разумков анонсировал закон о лишении депутатского мандата.
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