Лишении депутатского мандата: Разумков анонсировал закон [ Редактировать ]
Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков анонсировал новый закон о лишении депутатского мандата за прогулы. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".
По его словам, лишать мандата предлагается за непосещение 30% заседаний парламента.
"Эту процедуру (лишения мандата, - ред.) нужно будет прописывать. Одним из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописанные нормы: если вы не посещаете свою работу на протяжении, скажем, 30% рабочего времени… Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний - лишаетесь мандата", - рассказал Разумков.
Раньше сообщалось о том, что Медведчук прокомментировал возможность создания коалиции.
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