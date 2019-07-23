Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков анонсировал новый закон о лишении депутатского мандата за прогулы. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, лишать мандата предлагается за непосещение 30% заседаний парламента.

"Эту процедуру (лишения мандата, - ред.) нужно будет прописывать. Одним из форматов, который мы рассматривали, это референдум по отзыву народного депутата, это могут быть и законодательно прописанные нормы: если вы не посещаете свою работу на протяжении, скажем, 30% рабочего времени… Это будет определять закон. Не пришли на 30% заседаний - лишаетесь мандата", - рассказал Разумков.

Раньше сообщалось о том, что Медведчук прокомментировал возможность создания коалиции.