Не лише виборами живе Україна цими днями. Сьогодні із самого ранку урядовий квартал столиці був перекритий, адже центром Києва прямував Хресний хід з кількома тисячами вірян. Усе це - на честь свята до Дня Хрещення Русі.

Чим запам'яталось святкування цьогоріч - розкаже Юлія Жешко.

За участі тисяч вірян, священнослужителів і державних діячів розпочався святковий молебен. Очолив дійство Митрополит Київський та всієї України Онуфрій.

Вітаючи українців, він зазначив - це велике свято і день пам'яті Князя Володимира, який за своє коротке життя змінив не лише власну долю, а майбутнє багатьох поколінь.

"Мы должны помнить, что являемся потомками святого Князя Владимира, мы являемся его потомками не только по крови и плоти, но и по духу. А он ведь после крещения стал совершенно другим человеком. Стал иным. Он был жестоким, кровожадным, мстительным. А когда стал христианином, он стал добрым и светлым человеком - помогал и бедным, неимущим, его дом был открыт для всех. С праздником!", - привітав Митрополит Київський та всієї України Онуфрій, предстоятель Української православної церкви.

Вже за годину після завершення молебню, кількатисячною колонною люди вирушили до Києво-Печерської Лаври.

Пліч-о-пліч з усіма попрямували і політики. Серед них - і співголова партії "Опозиційна платформа - за життя" Юрій Бойко. За його словами, для українців, цей день вже став святом єдності.

"Величайший праздник, 1031 годовщина крещения Руси, собрались десятки тысяч людей. Все в позитиве, настроены на добро, это светлый праздник. И люди, которые приезжают праздновать, - уезжают домой со светлым настроением. Я очень рад, что столько людей празднуют этот христианский праздник", - зазначив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

Схожу думку висловили й люди далекі від політики. Намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло наголосив, що спільна молитва має неабияку силу. І привітав не лише вірян, а й невіруючих.

"Приходимо щось просити - нас не чують. Коли збирається 10-20 людей - це інша справа. Але сьогодні зібрались більше 300 тисяч людей, які просили миру для нашої землі, спокою для нашої церкви і для її народу, любові одне до одного. Щоб Господь помилував своє насліддя, який він сам створив. І подарував йому образ вічності. Я від усієї душі вітаю наших громадян, вірян, і тих, хто не вірить. Молитва Князя Володимира просвятить кожного. Сьогодні я вірю, що Господь і Божа Матір з нами", - говорить Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

Погодились з цим і віряни.

"Когда я сегодня шел в этом удивительном людском потоке, я вспомнил, что прошло уже 12 лет и эта инициатива простых киевских ребят - во что она вылилась. Как сегодня все это сильно, мощно. Я думаю, что это праздник, который объединят такое количество хороших людей", - розповідає Олег Карамазов, співак.

Тож, як і 12 років тому, Хресна хода попрямувала від Європейської площі аж до воріт Києво-Печерської Лаври.

Потурбувались сьогодні і про безпеку. Враховуючи кількість людей, які взяли участь у святкуваннях - порядок в урядовому кварталі охороняли десятки патрулів поліції.

Завдяки цьому, під час Хресної ходи вдалося запобігти провокаціям. Тож, щойно віряни увійшли до воріт Лаври - торжества продовжились на її центральній площі. Тим часом, в Українській православній церкві розповіли - за першими підрахунками 300 тисяч вірян брали участь у Хресній Ході цьогоріч.

"Дуже важко сказати. скільки було людей цього року, але ми бачимо, що їх більше ніж у минулому. Але за нашими попередніми підрахунками - близько 300 тисяч хрестоходців. Це свідчить про вірність українського народу. Серед паломників були не лише українці. Ми бачили представників інших православних церков", - зазначив Митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, керуючий справами УПЦ.

"Братія вже кілька днів працює, прибирає територію, намагаємось всіх нагодувати, напоїти, дати притулок. Во хресті всі рівні і ми не маємо права ділитись. Тому що, на небо, якщо попадемо, то там не може бути ні українця, ні росіянина, ні молдованина - всі будемо діти Божі", - зазначив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.

"Мы сейчас прошли, людей стало больше. Особенно много людей было в прошлом году, когда каноническая церковь поддавалась гонениям. и многие таким образом высказали протест. Тогда, я помню, все склоны были заполнены. Но и сейчас людей много. Многие это чтут, мы христиане - для нас это святое", - відзначив Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя".

За попередніми даними, до святкувань доєднались делегати та гості з шести країн. Деякі відвідали Україну вперше, але багато хто приїхав аби побачити 19 святих реліквій, які до 28 липня перебуватимуть в одному із храмів Лаври.

Проте, і на цьому святкування 1031 річниці від дня Хрещення Русі не завершились. Служба в Києво-Печерській Лаврі триватиме до самого вечора. І продовжиться завтра о дев'ятій ранку.