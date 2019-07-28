Обшуки в Окружному адмінсуді: захисники вимагають надання правової оцінки діям НАБУ і ГПУ [ Редактировать ]
Наступ на правосуддя. Так в окружному адмін суді столиці називають обшуки, які відбулись напередодні. Мовляв всі підозри необгрунтовані, а правоохоронці повністю заблокували роботу суду. Що шукали, та в чому підозрюють суддів - далі в матеріалі.
Обшуки в окружному адмінсуді завершились напередодні о другій ночі. Увесь цей час в будівлі були затримані співробітники суду. Слідчі обстежили кабінети, вилучили оргтехніку та документи. Обшуки силовиків юристи вже визнали неправомірним втручанням у роботу та тиском на служителів Феміди. Такі дії унеможливлюють подальше проведення засідань і повністю блокують роботу установи - кажуть самі судді. Крім того, нарікають - обшуки проходили з порушеннями процесуальних норм. У будівлю не пропустили адвокатів, не випускали з неї співробітників. Тому захисники вже подали заяви до відповідних органів для надання правової оцінки діям НАБУ і ГПУ.
"Юристы постараются разложить действия силовых структур, как говорится, по полочкам. И направим соответствующие жалобы для того чтобы неповадно было. Потому что то что происходило я считаю, что это было вмешательство в правосудие чистой воды", - говорить Євгеній Солодко, адвокат Окружного адміністративного суду м. Київ
Спочатку слідчі стверджували, що перевіряли суддів Окружного адмінсуду на причетність до скоєння злочинів в межах розслідування справ Майдану. Пізніше з'явилася ще одна версія - начебто деякі судді організували схему створення штучних перешкод у роботі суду аби уникнути обов'язкового кваліфікаційного оцінювання. Слідчі оприлюднили записи розмов суддів. Служителі Феміди наполягають - у поширеному аудіофрагменті зібрані окремі слова і фрази, сказані в різних ситуаціях і різний час. Натомість, політичні експерти вважають, що справа в адмінсуді заполітизована, мовляв - це дзеркало української судової системи.
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