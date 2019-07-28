Триває судова епопея щодо результатів виборів на 105 окрузі на Луганщині. Там, кандидат Сергій Медведчук заявляє про масові порушення під час підрахунку голосів. Нині справа в суді. Всі подробиці - далі в матеріалі.

Вибори пройшли, але їх результати тепер оскаржують в суді. Штаб кандидата в депутати Сергій Медведчука звернувся до окружного адміністративного суду з вимогою визнати результати виборів на 105 окрузі недійсними. Адже з першого дня штаб фіксував там масові фальсифікації. До того ж окружна виборча комісія нарахувала майже на тисячу бюлетенів більше, аніж самих виборців, зареєстрованих на цьому окрузі.

"Якщо математично вирахувати кількість виборців, як людей які голосували, то різність між виборцями та отриманими бюлетенями складає 919 бюлетенів, а з приводу цього під час засідання ОВК підіймалися питання представниками кандидатів, але пояснень не надано, як може бути так що бюлетенів було майже на тисячу більше видано ніж проголосувало людей. Прошу суд розглянути можоливість скасування виборів взагалі по 105 ", - говорить Костянтин Рябцев, керівник штабу Сергія Медведчука.

Окрім вкидання бюлетенів, спостерігачі бачили і їх пошкодження під час перерахунку, так звані каруселі, підроблені протоколи та записи в журналі. Поки ж судов засідання тривають.