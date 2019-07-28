Проти насильства виступили сьогодні і в Ізраїлі. Там пройшов масовий мітинг батьків, діти яких потерпають від вихователів.

У приватних дитячих садочках почастішали випадки побиття малюків і люди вимагають встановити державний контроль над установами. Продовжить Антон Готліб.

Ці моторошні кадри, опубліковані поліцією, вразили Ізраїль. В яслах в місті Рош-ха-Аїн, виховательки знущаються над малюками. Б'ють дітей, кидають на підлогу, замикають в комору. Коли ці кадри показали матері однієї дитини, їй знадобилася медична допомога. Насильство в яслах і приватних дитсадках стало настільки частим явищем, що громадськість вирішила - далі мовчати не можна.

"Ми дуже переймаємося щодо днів, коли наша дитина пІде в армію і може потрапити на війну. Але задовго до цього, вона потрапляє на війну, про яку нічого не знає. Вона не вміє битися і чинити опір, вона не може перемогти. Цю війну проти дітей ведуть ті, хто повинен дбати про них, як про власних дітей. Як тільки за дитиною зачиняються двері в дитсадок, там починається бій, про який ми й гадки не маємо, а дізнаємося тільки тоді, коли малюка поранено або взагалі вбито". - говорить Аврі Гілад, ведучий мітингу

Більше двох тисяч людей на площі Рабина в Тель-Авіві кілька годин мітингували проти насильства в дитячих садках. Зовсім молоді, яким ще належить стати батьками і літні - у кого вже є онуки і навіть правнуки. Але байдужих серед них не було. У кожного - своя історія.

"Рік тому мій трирічний син повернувся з садка із синцями. Він плакав і відмовлявся йти туди знову. Я запитав: що сталося? Він розповів, що вихователька била його, кидала на підлогу і буквально запихали в нього їжу. Тож він боїться туди повертатися. Я був абсолютно шокований". - говорить Нісим Бен-Цур, житель м. Шоам.

Історії, що люди розповідали на мітингу - одна жахливіша за іншу. Коли Бат-Ель Рогов, мама 11-місячної дитини оприлюднила зі сцени свою, в натовпі плакали. 65-річна вихователька ясел Ципі била крихітну дитину, душила її і навіть погрожувала вбити. Відеозаписи з камери, яку встановили батьки, стали доказом у суді.

"Ципі зараз вдома, зі своєю сім'єю, а моя дитина пережила таку страшну травму. Я обіцяю, що не заспокоюся, поки не дійду до кінця, поки це чудовисько не відправиться у в'язницю і не отримає по заслугах за свої злочини", - говорить Бат-Ель Рогов

Проблема актуальна донині, саме про це й говорили на мітингу. Найпопулярніша фраза: Діти не народжуються трирічними. Саме з цього віку вони можуть йти в державну установу, а до цього - лише приватні ясла і садки. За ними - практично жодного контролю, немає ліцензування та нагляду. Що відбувається за дверима закладу - стає відомо, лише коли відбуваються такі жахливі історії.

"Ми вважаємо, що це державна проблема. Якщо діти наше майбутнє, країна теж повинна про них піклуватися. І про їхню безпеку теж. Потрібні стандарти, щоб усе було чітко відрегульовано - скільки дітей може бути в приватному садку, скільки вихователів, які у них обов'язки. Зараз будь-хто взагалі без дозволів і перевірок може відкрити приватний садок або ясла. Це неправильно", - говорить Тука Ялин-Мор, член організації підтримки дітей.

Присутні на мітингу вимагали конкретних дій від уряду. Не розмов і обіцянок, а заходів, які допоможуть контролювати те, що відбувається в приватних дитячих садах.

Серед інших вимог - повне розслідування тих випадків, про які стало відомо. Встановлення відеокамер у приміщеннях ясел, введення ліцензування і державного нагляду. Інакше подібні випадки будуть повторюватися знову і знову.