В понедельник, 29 июля, отмечают День ангела Юлии. Поздравьте знакомых Юль с праздником, а мы собрали для вас несколько теплых слов.

Тайна имени

Существует два варианта происхождения этого имени: с греческого оно переводится как "волнистая", "пушистая"; с латыни - "июльская" или "та, которая происходит от рода Юлиев".

Основные черты характера

Одна из главных черт характера Юлии - общительность. Девушки с таким именем очень творческие личности и имеют хорошую интуицию. В зависимости от времени года характер обладательниц этого имени будет таким: зимняя - спокойная, молчаливая и организованная; весенняя - чувственная, фантазерка и мечтательная; летняя - нежная, терпеливая и общительная; осенняя - замкнутая, романтическая, идеалистка.

Юлечка, ты, словно прекрасный цветок, так красива и нежна! Всегда оставайся такой женственной, улыбчивой и счастливой! Пускай твои сердце и душа будут полны любви, добра и гармонии! Желаю, чтобы все благие мечты сбывались, ведь исполнение желаний - это огромная радость!

***

Наша Юлечка сверкает,

Поздравления принимает.

Пожелать хотим мы много

Будет легкой пусть дорога.



Чтоб на жизненном пути

Принца верного найти.

Быть смелее, не стесняться

И в карьере продвигаться.



Пожелание есть одно,

Для тебя припасено.

Всем соперникам назло

Будь счастливой, вот и все!

Юлия, невозможно произносить это имя, не восторгаясь ее обладательницей. Ты мила, открыта, обаятельна, умна. Список твоих достоинств нескончаем. Так пусть сегодня и впредь твои сильные качества только приумножаются, а комплексы и маленькие недостатки уходят на второй план. Счастья тебе, здоровья и любви.

***

Душа открыта всем и вся,

И руку помощи подаст,

Как с Юлей познакомишься,

Тебя вовеки не предаст.

Ты в море синее взгляни,

И сети на себя тяни,

Ведь рыбка там скучает,

Желанья исполняет,

Их три, но без сомнения:

Любви, удачи, наслаждения!

Прекрасная Юленька, сегодня я спешу тебя поздравить и пожелать тебе всегда находиться на широте счастья и долготе любви. Юля, никогда не унывай, всегда и во всем успевай, искренне люби и беспечно мечтай, всех вокруг удивляй и наслаждайся каждым мгновением своей жизни.

***

Юленька, тебе желаем

Быть счастливей всех вокруг.

О тебе мы точно знаем,

Что ты самый верный друг!



Пусть уходят прочь невзгоды,

Пусть несчастья стороной

Все тебя обходят, Юля,

Убегают пусть долой!



Пусть найдешь свою любовь ты,

Пусть она тебя найдет,

Пусть тебя похитит радость

И удача украдет!

Ранее мы писали о том, какие еще праздники отмечают 29 июля.