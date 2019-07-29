Лунный календарь садовода: что можно делать 29 июля [ Редактировать ]
В понедельник, 29 июля IV фаза Луны. Будет отличный день для консервирования и сушки урожая. Однако, рекомендуется отложить на какой-то период осев и пересадку. Нужно произвести глубокую перекопку земли с целью уничтожения сорняков, подкормку и опрыскивание от вредителей.
Также в этот день есть высокая вероятность, что сны и пророчества будут ложными. Лучше употреблять злаковые и молочную пищу. Мясо не рекомендуется.
Энергетический центр - толстая и прямая кишка, ягодицы.
Камни дня - черный жемчуг, перламутр, обсидиан, кахолонг, лабрадор.
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