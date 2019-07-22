Мощная молния убила 33 человека [ Редактировать ]
В воскресенье, 21 июля, в северном штате Уттар-Прадеш (Индия) во время сильной обрушившейся грозы погибли десятки людей. Об этом со ссылкой на местные власти сообщает AP.
По предварительной информации, в результате ударов молнии погибли 33 человека и еще 13 получили ранения. Также указано, что во время непогоды были разрушены 20 домов.
Проливные дожди и молнии обрушились на регион, когда фермеры работали в поле.
Так, в полиции сообщили, что семь человек, в том числе женщина и ребенок, погибли в одной из деревень во время работ на рисовом поле.
Власти штата заявили, что семьи погибших получат компенсацию в размере 400 тысяч рупий (около 6 тысяч долларов США).
Ранее сообщалось, что в Китае взорвался газовый завод, а также молния убила восемь детей.
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