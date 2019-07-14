В воскресенье, 14 июля, в Киеве резко испортились погодные условия. Известно, что прошел сильный ливень. Некоторые улицы не справились с потоком воды и их буквально затопило.

Жители и гости столицы делятся фотографиями непогоды в соцсетях. В частности, затопило и центральный район Киева - Печерск.

Портал Devchuli Racing Team выложил видео регаты, где яхты идут по Днепру под дождевой стеной.

"Как обычно в Киеве под мостом немного затопило. Лимузин греб как мог", - говорится в шуточном сообщении.

Кроме того, над Киевом какое-то время кружились пассажирские и частный самолет. По предварительной информации, борты не могли приземлится в аэропорту также из-за нависшей грозы.

Ранее сообщалось, что в Украине посреди улицы выпал снег.