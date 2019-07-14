В Киеве мощный ливень затопил улицы (видео) [ Редактировать ]
В воскресенье, 14 июля, в Киеве резко испортились погодные условия. Известно, что прошел сильный ливень. Некоторые улицы не справились с потоком воды и их буквально затопило.
Жители и гости столицы делятся фотографиями непогоды в соцсетях. В частности, затопило и центральный район Киева - Печерск.
Портал Devchuli Racing Team выложил видео регаты, где яхты идут по Днепру под дождевой стеной.
"Как обычно в Киеве под мостом немного затопило. Лимузин греб как мог", - говорится в шуточном сообщении.
Кроме того, над Киевом какое-то время кружились пассажирские и частный самолет. По предварительной информации, борты не могли приземлится в аэропорту также из-за нависшей грозы.
Ранее сообщалось, что в Украине посреди улицы выпал снег.
по теме
Погода в Украине: что обещают синоптики
Известный синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз погоды на среду, 10 июля
День Конституции 2019: погода готовит украинцам сюрприз
Уже в пятницу, 28 июня, на День Конституции синоптики обещают резкое похолодание
Серьезное ДТП в Днепре: в аварии пострадали дети
В воскресенье, 14 июля, в Днепре на пересечении Запорожского шоссе и улицы Паникахи произошло ДТП
В Киеве два грузовика совершили жуткое ДТП (фото)
В воскресенье, 14 июля, в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП
Досрочные выборы 2019: ЦИК показала фото всех мажоритарщиков
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) впервые за всю историю украинских выборов в Верховную Раду опубликовали фотографии