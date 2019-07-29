Существуют медитации на очищение кармы, сильные мантры, молитвы на очищение грехов. Всё это действует положительным образом на нашу душу. Считается, что если человек признал свои ошибки и искренне пытается сделать так, чтобы не повторять их, то он заслуживает прощения.Плохие поступки негативно влияют на человека, его состояние и окружение. Для того, чтобы Очистить карму и изменить судьбу можно всегда. Одним людям нужно для этого приложить чуть больше усилий, а другим чуть меньше.

Три действенных способа для того, чтобы очистить карму:

Хорошие поступки

Согласно восточным учениям, ничто не очищает нашу карму лучше, чем хорошие поступки. Многие эксперты в этой области говорят, что на один плохой поступок должно приходиться два хороших. Стоит сразу уяснить, что накопительного эффекта у хороших дел нет. Не получится оставить без внимания что-то плохое, поэтому позиция вроде "сделаю-ка я что-нибудь хорошее, чтобы потом безнаказанно сотворить плохой поступок" не работает.

Духовные практики, молитвы

Существуют медитации на очищение кармы, сильные мантры, молитвы на очищение грехов. Все это действует положительным образом на нашу душу. Считается, что если человек признал свои ошибки и искренне пытается сделать так, чтобы не повторять их, то он заслуживает прощения.

Воздержание от чего-либо

Когда человек специально подвергает себя испытаниям, делая свою жизнь немного сложнее, это положительно сказывается на карме.

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