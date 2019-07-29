Заговор на богатство: как привлечь деньги [ Редактировать ]
Жизнь человека зачастую зависит от его материального состояния. Чтобы увеличить собственное богатство, можно использовать заговор на удачу, благо дело и на прибыль, а таких существует немало.
Заговор на богатство
Обряд стоит провести вечером на растущей луне. Важно, чтобы никто не помешал осуществить задуманное. Зажгите две красных или зеленых свечи. Помедитируйте, помечтайте о желании. После возьмите 2 зеркальца и поставьте против друга. Потом положите монеты посередине "зеркального коридора" так, чтобы отражались в обоих. Прочитайте заговор:
От зеркала к зеркалу по дороженьке Ходить мне рабе Божьей (имярек), Ходить собирать денюжки, Гривеннички да целковики, Денюжки собирать, В кошелек покладать, Нужды не знать. Господи Исуса Христа, Помилуй мя грешную, Спаси и сохрани, Не осуди за стяжательство, А помоги денюжку собрати. Ныне и присно славлю имя Твое Аминь.
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