Досрочные выборы: ЦИК осталось принять один протокол [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия Украины приняла 198 протоколов с "мокрыми печатями" от окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе на внеочередных выборах депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.
"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 198 (Черкасская область). Таким образом, по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в ЦИК сделали заявление об изменении состава комиссии. А также явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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