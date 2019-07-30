Центральная избирательная комиссия Украины приняла 198 протоколов с "мокрыми печатями" от окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе на внеочередных выборах депутатов. Об этом сообщили в пресс-службе ЦИК.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК ОИО № 198 (Черкасская область). Таким образом, по состоянию на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 198 одномандатных избирательных округов", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в ЦИК сделали заявление об изменении состава комиссии. А также явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.