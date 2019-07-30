ЦИК приняла все протоколы с "мокрыми печатями" [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия Украины приняла оригинальные протоколы с результатами голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду из 199 окружных избирательных комиссий. Об этом сообщает "112 Украина".
"Сегодня последний избирательной округ привез протоколы с мокрыми печатями. Это 69-й округ. Говорили о том, что, собственно, процесс затянулся из-за того, что кандидаты, которые лидировали, между которыми было менее 1%, подали в суды, и судебные процессы до этого времени продолжаются", - говориться в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в ЦИК сделали заявление об изменении состава комиссии. А также явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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