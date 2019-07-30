Две девушки из Китая захотели проверить себя на выносливость и решили на спор присесть тысячу раз подряд. Об этом сообщает AsiaOne.

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Девушки приседали более двух часов, приседая по очереди. Обе китаянки "выполнили норму", но спустя несколько дней "спортсменкам" стало плохо. У одной из двушек перестали сгибаться ноги.

Врачи констатировали у девушки обширное разрушение клеток мышечной ткани – рабдомиолиз. Оказалось, что подруге поставили такой же диагноз.

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