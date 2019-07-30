Девушка из-за спора оказалась в реанимации [ Редактировать ]
Две девушки из Китая захотели проверить себя на выносливость и решили на спор присесть тысячу раз подряд. Об этом сообщает AsiaOne.
Девушки приседали более двух часов, приседая по очереди. Обе китаянки "выполнили норму", но спустя несколько дней "спортсменкам" стало плохо. У одной из двушек перестали сгибаться ноги.
Врачи констатировали у девушки обширное разрушение клеток мышечной ткани – рабдомиолиз. Оказалось, что подруге поставили такой же диагноз.
Также мы писали о том, что в Индонезии питон проглотил женщину.
по теме
Сын Наташи Королевой с возлюбленной умилил фанатов звездной мамы (фото)
Сын знаменитой украинской артистки Наташи Королевой и Сергея Глушко, более известного под псевдонимом Тарзан, Архип Глушко растрогал поклонников родителей новым снимком с возлюбленной
Мужчина загрыз и разорвал на куски укусившую его змею
В Индии местный жителя укусил уж, за что он загрыз и разорвал его
Популярная модель Деми Роуз шокировала формами в крошечном бикини (фото)
Популярная британская модель Деми Роуз ошарашила поклонников снимком в откровенном купальнике
"Ситуация просто расстраивает": Maruv обокрал и шантажирует фанат
В субботу, 27 июля, Maruv выступила на стадионе "Лужники" в Москве
Эмили Ратаковски ошарашила фигурой в откровенном купальнике (фото)
Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками откровенным фото