Курорты Азовского моря кишат опасными инфекциями - врачи [ Редактировать ]
На курортах Азовского моря резко увеличилось количество случаев заболевания острой кишечной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения.
Так, острая кишечная инфекция чрезвычайно опасная для детей. Выяснилось, что инфекция легко попадает в организм человека через ротовую полость или слизистую.
"С 20.07.19 по 26.07.2019 г. заболеваемость острой кишечной инфекцией на 27% выше уровня прошлой недели, зарегистрировано 275 случаев", - говорится в сообщении.
Самые частые причины заболеваний:
- некачественная мясная продукция - 24,2%.
- молочная продукция - 20,0%.
- овощи, фрукты - 17,0%.
Кроме того, 17 человек заразились инфекцией после купания в водоеме. В частности, в реке Днепр - один случай, а также в Азовском море: в Кирилловке - два человека, и в Бердянске - 14 случаев.
Также мы писали о том, что в Кирилловке трагически погиб 3-летний ребенок.
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