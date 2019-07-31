Культурный проект общенационального масштаба Kazka Fest пройдет в Харькове в Социально-гуманитарном мультикомплексе "Фельдман Экопарк" в августе. Как сообщил сегодня в медиацентре "Время" руководитель партнерских проектов "Фельдман Экопарк" Вадим Воротинский, стартует Kazka Fest уже в этот уик-энд, 3-4 августа и продлится до 1 сентября.

Организатор проекта - Международный благотворительный фонд "Фонд Александра Фельдмана" при поддержке Украинского культурного фонда в рамках его программы "Знаковые события для украинской культуры".

В рамках Kazka Fest каждые выходные будут организованы различные активности для детей и взрослых: театральные представления, концерты и другие ивенты, ярмарка детской книги, мастер-классы, квесты, литературные чтения при участии современных авторов сказок, библиотека под открытым небом, а также конкурс детской сказки с изданием Kazkabook: сборника из 15 сказок с рекомендациями родителям, как с ними работать.

В этот уик-энд участникам Kazka Fest предложат занятия по сказкотерапии: в трех локациях для детей разных возрастных групп специалисты будут читать с детьми сказки и проигрывать их сюжеты (начало – в 11:00).

"Дети сегодня, к сожалению, являются одной из самых незащищенных групп, подверженных влиянию ситуации в нашей стране. И именно сказка как самая доступная для ребенка литературная форма имеет действенный психореабилитационный эффект и позволяет развивает воображение, фантазию, творчество", - подчеркнул Вадим Воротинский.

"Kazka Fest - логичное продолжение тех проектов, которые уже не первый год реализуются в "Фельдман Экопарк" и в его Центре психосоциальной реабилитации. Сказкотерапия использует различные варианты творческой вовлеченности и творческой самореализации людей, что особенно важно для детей. И в "Фельдман Экопарк", в созданном в нем "сказочном" мире такие занятия имеют уникальный формат, поэтому полученный здесь опыт в дальнейшем нужно распространять на другие регионы Украины", - подчеркнул научный куратор Центра психосоциальной реабилитации "Фельдман Экопарк", доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Борис Михайлов.

Справка. Украинский культурный фонд занимается внедрением новых механизмов предоставления конкурсной государственной поддержки инициативам в сфере культуры и креативных индустрий, содействуя созданию развитой экосистемы культуры и креативности в Украине, а также сохранению духовного наследия и развитию национальной культуры в контексте актуальных мировых тенденций. МБФ "Фонд Александра Фельдмана", работающий в Харькове, Украине и за ее пределами более 20 лет и реализовавший сотни гуманитарных, социально-культурных, научно-образовательных, медико-реабилитационных, экозащитных, спортивных и других программ, получил поддержку УКФ для реализации проекта Kazka Fest по программе "Знаковые события для украинской культуры".