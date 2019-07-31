В среду, 31 июля, в Херсоне в мусорном баке возле подъезда многоэтажки нашла труп младенца. Об этом пишет t.ks.ua.

Предварительно установили, что в мусорном баке в пакете находится труп новорожденной девочки. Причина смерти ребенка будет известна после проведения судмедэкспертизы.

По данному факту открыто уголовное дело по статье 117 УК Украины "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка".

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Полиция отрабатывает прилегающую территорию. Проводит поквартирный обход с целью установления роженицы, а также возможных свидетелей и очевидцев происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве посреди улицы умер мужчина, а также в Днепре пьяный мужчина выстрелил в отца.