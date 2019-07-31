В Херсоне в мусорном баке нашли труп младенца [ Редактировать ]
В среду, 31 июля, в Херсоне в мусорном баке возле подъезда многоэтажки нашла труп младенца. Об этом пишет t.ks.ua.
Предварительно установили, что в мусорном баке в пакете находится труп новорожденной девочки. Причина смерти ребенка будет известна после проведения судмедэкспертизы.
По данному факту открыто уголовное дело по статье 117 УК Украины "Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка".
Полиция отрабатывает прилегающую территорию. Проводит поквартирный обход с целью установления роженицы, а также возможных свидетелей и очевидцев происшествия.
Ранее сообщалось, что в Киеве посреди улицы умер мужчина, а также в Днепре пьяный мужчина выстрелил в отца.
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