Помада, туш, тональний крем. У Великій Британії неабиякої популярності набула косметика для... чоловіків. Чому британці взялися чепуритися? Та хто рекордсмен із використання чоловічої косметики? Знає Катерина Кравець.

Губна помада, тональний крем, консилер, бронзер, туш, підводка для очей - відтепер це не лише жіночі атрибути. На Туманному Альбіоні набирає обертів новий тренд - косметика для чоловіків.

Заснував компанію чоловічої косметики Денієл Грей, назвавши її промовисто "Бойове розфарбування". Каже, сам у школі натерпівся через те, що користувався косметикою сестри, бо у підлітковому віці хотів додати собі впевненості - тож, коли подорослішав, вирішив зробити це трендом.

"Я відчував, що чимало чоловіків також хотіли би користуватися косметикою, але ніколи не наважаться взяти "жіночі причандали", не кажу вже про те, щоб зайти в "жіночі" крамниці. А з нашим брендом у них не буде такої проблеми. Ми отримуємо багато схвальних відгуків від клієнтів щодо нашої продукції та розповідей про те, як це змінило життя - зробило їх впевненішими у собі", - розповідає Денієл Грей, засновник компанії косметики для чоловіків.

Продукція компанії така популярна серед британців, що першу партію товару розкупили за 2 місяці після виходу бренду на ринок.

"Найбільший попит має консилер. Його застосовують, щоб приховати певні вади на обличчі - темні кола під очима, почервоніння, зморшки. Це, так би мовити, базовий продукт, таке собі "введення в науку макіяжу", - зазначає Денієл Грей, засновник компанії косметики для чоловіків.

За даними дослідників, наразі приблизно один із 20 чоловіків у Великій Британії регулярно робить макіяж.

"Ми провели опитування, хотіли з'ясувати, чому та коли чоловіки користуються косметикою. Деякі відповідали, що роблять мейкап просто для себе, навіть коли вдома. Дехто - для вечірки, зустрічі з друзями, або щоб мати гарний вигляд на побаченні. А є й такі, що чепуряться для роботи - так, на їхню думку, зовнішність "професійніша", - зазначила Вікторія Волдерсі, представниця дослідницької компанії.

Окрім Британії, чоловіча косметика популярна у Сполучених Штатах і Китаї. У Колумбії, окрім щоденного фарбування обличчя, майже третина чоловіків регулярно робить манікюр. Найбільше ж на підтримання краси витрачаються чоловіки Південної Кореї. За останніми даними, вони скуповують п'яту частину усієї косметичної продукції, виробленої у світі.